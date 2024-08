Barcellona a valanga, 7-0 al Valladolid: tre gol e Raphinha si prende la scena

Il Barcellona asfalta il Valladolid all'Estadio Olimpico vincendo per 7-0 grazie alla tripletta di uno scatenato Raphinha e alle firme di Lewandowski, Kounde, Dani Olmo e Ferran Torres. In classifica, i blaugrana sono sempre più primi salendo a quota 12 punti e mettendo a segno la quarta vittoria di fila dopo quelle contro Valencia, Athletic Bilbao e Rayo Vallecano. Il Valladolid resta a 4 punti in classifica ed incassa la seconda sconfitta stagionale dopo il pari in casa contro il Leganes.