Finalmente Mbappé! Doppietta e vittoria del Real Madrid con il Betis

Il Girona passa a Siviglia

Vittoria per 2-0 del Girona sul campo del Siviglia. A decidere la sfida i guizzi di Martin e Ruiz (su rigore). Quattro punti in classifica per il Girona, Siviglia fermo a 2. Pari a reti bianche, invece, tra Getafe e Real Sociedad, che si portano ripsettivamente a 3 e 4 punti. Netta vittoria per 2-0 dell'Alaves in casa contro il Las Palmas con le reti di Vicente e Martinez. Nel finale rigore fallito dall'ex Lazio e Milan, Luka Romero. Alaves a quota 7 punti. Sorride anche l'Osasuna che in casa piega 3-2 il Celta Vigo e e sale anch'essa a quota 7. In gol Boyomo e Bretones, oltre all'autogol di Dominguez. Non bastano agli ospiti - che hanno chiuso in dieci per un rosso a Gonzalez - la firma di Iglesias e l'autorete di Gomez.

