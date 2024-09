Valencia, arrestato il nuovo attaccante: è accusato di violenza sessuale

Valencia, arrestato l'attaccante Rafa Mir

Il calciatore di proprietà del Siviglia ed in prestito al Valencia ha trascorso oggi la sua prima giornata in commissariato, dove potrà rilasciare le prime dichiarazione agli inquirenti sulle accuse che lo vedono coinvolto. Secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, il presunto crimine si sarebbe vericato nella notte tra sabato e domenica in occasione di una festa privata organizzata da Rafa Mir a casa sua. Dopo le chiamate di alcuni vicini alla polizia le due vittime avrebbero presentato denuncia. Le indagini sono comunque ancora in corso.

Valencia, il comunicato sull'arresto di Rafa Mir

Il Valencia ha voluto commentare ufficialmente l'accaduto tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito: "In relazione alle notizie di stampa apparse in merito all'arresto del giocatore del Valencia CF, Rafa Mir, il club è a conoscenza di tale arresto e, in mancanza di dettagli su di esso, per il momento può solo dichiarare che collaborerà in tutto ciò che la giustizia potrebbe richiedere". Il club spagnolo aspetterà quindi l'esito delle indagini prima di prendere eventuali provvedimenti sul calciatore.