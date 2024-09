Ancelotti 'indifeso', anche Militao ko: incredibile emergenza del Real Madrid

La sosta per le nazionali preoccupa Ancelotti e il Real Madrid . Diversi gli stop e gli acciacchi accusati dai giocatori in questi ultimi giorni. Ultimo a unirsi all'infermeria è Eder Militao : "Ha avvertito un fastidio muscolare alla coscia destra dopo l'allenamento di mercoledì al centro di allenamento dell'Atletico Paranaense. Rilevata una piccola lesione muscolare alla coscia destra". Così scrive la CBF con una nota ufficiale. Il giocatore è di rientro verso la Spagna, ma fino a sabato non potrà effettuare nuovi controlli per capire l'entità dell'infortunio.

Militao infortunato, Ancelotti guarda le alternative

Per il momento il recupero è stimato in 10-15 giorni, ma lo staff medico del Real Madrid vuole vederci più chiaro per evitare rischi e stop prolungati in futuro. Dunque il difensore brasiliano si sottoporrà a nuovi esami in Spagna per capire la situazione in vista della trasferta di San Sebastian contro la Real Sociedad. I problemi per Ancleoti, però, sono diversi soprattutto in difesa perché oltre a Militao sono fuori anche Alaba (previsto il rientro a novembre) e il giovane Joan Martinez (infortunio grave al ginocchio). Vallejo, rientrato dal Granada, non dà troppe garanzie e anche lui viene da un problema muscolare. In sostanza l'unico difensore a posto è Rudiger.

Per il resto l'allenatore starebbe pensando a possibili alternative in vista del match di campionato. Manca ancora una settimana ma è bene farsi trovare pronti. Tchouameni è la prima idea, anche lui però è leggermente affaticato con un fastidio al metatarso del piede sinistro, ma dovrebbe recuperare e potrebbe adattarsi a giocare un passo indietro rispetto al suo ruolo naturale. Stesso discorso per Mendy, out al momento, ma fiducioso di rientrare in campionato. Insomma acciacchi e problemi, il Real Madrid potrebbe dover studiare un piano per sistemare la difesa in vista delle prossime gare.