Yamal, la rivelazione su Morata: "Pensavo che fosse una persona seria..."

Lamine Yamal è stato il grande protagonista degli ultimi Europei , vinti da titolare con la Spagna ad appena 17 anni. Un successo festeggiato a lungo tra la finale di Berlino ed il ritorno trionfante a Madrid con tutti i compagni di squadra. Tra questi, a sorpresa, il più attivo ed euforico è stato proprio il nuovo attaccante del Milan Alvaro Morata , come raccontato dal classe 2007 in un'intervista al talk show El Hormiguero.

Yamal svela: "Festeggiamenti Europei? Pensavo che Morata fosse serio..."

L'esterno spagnolo ha raccontato così la festa dopo la vittoria in finale contro la Germania: "Prima le famiglie sono scese in campo e siamo stati un'ora in campagnia. Poi siamo andati nello spogliatoio ed è stato tutto pazzesco. Pensavo che Morata e Unai Simon fossero persone serie, non potevo crederci. È stato tutto pazzesco, dopo il gol di Oyarzabal stavo impazzendo. Il giorno dopo il primo pensiero è stato: 'Voglio dormire', erano le 9 del mattino. Anche a Madrid, in strada, mi sono divertito molto. Senza bere, solo coca cola...". Yamal ha quindi detto la sua sulla musica che viene messa nello spogliatoio della nazionale: "Quando c'è Morata la mette lui, abbiamo una lista con le canzoni di ognuno. Ma certo, a volte mettono canzoni del 2003 e non ne conosco nemmeno una…".