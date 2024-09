"Rabiot, il retroscena di mercato: offerta last minute dalla Spagna"

Julian Alvarez , Gallagher , Sorloth e Le Normand . Sono alcuni dei rinforzi arrivati alla corte di Diego Simeone nel corso del corso dell'ultima sessione di calciomercato. I Colchoneros sono reduci da una stagione conclusa con il 4º posto in classifica, i quarti di finale raggiunti in Champions League e la semifinale di Coppa del Re: il nuovo anno ha invece visto l' Atletico Madrid raccogliere 8 punti nelle prime 4 giornate di Liga. La campagna di ingaggi potrebbe inoltre non essere finita qui. Il club madrileno è infatti alla ricerca di un mediano, e tra i profili più compatibili con il gioco di Simeone potrebbe esserci quello dello svincolato Adrien Rabiot .

L'Atletico pensa a Rabiot (e non solo)

Classe 1995, l'ex centrocampista bianconero - su cui Thiago Motta si è espresso dichiarando di non essere entrato in contatto con il giocatore - si è congedato con la Juve a scadenza di contratto dopo un ciclo di 4 stagioni. Con la maglia bianconera, il francese ha accumulato 212 presenze complessive, chiudendo con un bilancio di 22 gol e 15 assist. Il profilo di Rabiot può così tornare di moda in casa Atletico, che in passato si era già fatto avanti per il giocatore poi unitosi al Psg. Il suo profilo non ha però perso di appeal agli occhi di Simeone, che potrebbe vedere nel francese il prossimo rinforzo in mezzo al campo. Le pretese sullo stipendio da parte del giocatore e di mamma Veronique sono ben note a tutti gli attori del mercato. I Colchoneros hanno però puntato un altro top player: N'Golo Kanté. L'ex Chelsea è legato all'Al-Ittihad con un contratto quadriennale. Per il centrocampista trentatreenne, che in Arabia percepisce 14 milioni netti, i sauditi hanno abbassato il prezzo a 15 milioni. Le parti però restano distanti.