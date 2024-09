Vinicius-Mbappé show, il Real Madrid vince 2-0. Villarreal e Siviglia ok

Vince ancora il Real Madrid che si impone per 2-0 sul campo della Real Sociedad . Le reti arrivano nella ripresa grazie a Vinicius jr e Mbappé . La squadra di Carletto Ancelotti si porta così al secondo posto in classifica alle spalle del Barcellona capolista. Un gol di Jesus Navas al 23° del primo tempo, decide la sfida contro il Getafe e regala i primi tre punti al Siviglia . Finisce 1-0 al Sanchez Pizjuan con gli andalusi che si portano a 5 punti in classifica mentre gli ospiti, che hanno giocato una gara in meno, restano a quota 3.

Vincono Villarreal ed Espanyol

Con un gol di Ayoze Perez all'ultimo respiro, il Villarreal si è imposto per 2-1 in casa del Maiorca. Al 27° Logan Costa porta in vantaggio gli ospiti, al 57° l'autorete di Albiol ristabilisce la parità, ma al 69° i locali restano in 10 per l'espulsione di Lato e, al 94°, ecco il gol di Perez che regala i tre punti alla squadra di Marcelino che si porta a quota 11 in classifica. Successo interno per 3-2 dell'Espanyol: a decidere la sfida una tripletta di Puado (di cui uno su rigore). Non bastano agli ospiti i sigilli di Conechny e Tenaglia. Con questa vittoria l'Espanyol sale a 7 punti in classifica, agganciando proprio l'Alaves.