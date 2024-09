Yamal show, potenza Barcellona: a punteggio pieno dopo cinque giornate

GIRONA (Spagna) - La domenica della 5ª giornata della Liga vede il Barcellona restare a punteggio pieno dopo il 5° successo consecutivo. La squadra di Xavi ha vinto a Girona per 4-1 nel segno di Yamal. Il gioiellino spagnolo ha aperto le marcature al 30' rubando palla a Lopez fuori area per poi battere con il mancino Gazzaniga e poi, 7 minuti più tardi, ha siglato la doppietta per indirizzare il match con un perfetto piatto di sinistro sugli sviluppi di un calcio di punizione. Per Yamal 3 gol e 4 assist nelle 4 partite giocate in questa stagione. Nella ripresa arrivano i gol di Dani Olmo al 47' su assist di Kounde e di Pedri al 64'. Unica nota stonata per la squadra catalana l'espulsione di Ferran Torres.

Nell'altra partita del pomeriggio dopo due sconfitte consecutive torna al successo il Celta Vigo che batte 3-1 il Valladolid grazie alle reti di Alvarez (22'), Iglesias (35') e di Douvikas al 91' per spegnere i sogni di rimonta degli ospiti che avevano accorciato al 50' con Moro.