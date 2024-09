Dani Olmo, gol e infortunio con il Barcellona: per quanto tempo resterà fuori

Brutte notizie per Hansi Flick, che non potrà contare su Dani Olmo per le prossime quattro-cinque settimane, come annunciato dal club in un comunicato. Il centrocampista ha riportato un infortunio al bicipite femorale della gamba destra, rimediato domenica scorsa nella partita contro il Girona. Il match è terminato 4-1 per il Barcellona e il trequartista spagnolo è andato anche in gol, infortunandosi solo 15 minuti dopo per poi essere sostituito da Eric Garcia.