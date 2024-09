Mbappé, Vinicius e Rodrygo: Ancelotti si gode il super Real, poker all'Espanyol

MADRID (Spagna) - Dopo il successo in Champions, il Real Madrid risponde presente anche in Liga: poker al Bernabeu contro l’Espanyol che permette di avvicinarsi al Barcellona. Accade tutto nella ripresa con gli ospiti che passano in vantaggio con la sfortunata autorete di Courtois. I blancos di Ancelotti non ci stanno e pareggiano subito i conti con Carvajal. Rimesso in equilibrio il risultato si scatenano i tre davanti: Rodrygo firma il sorpasso, Vinicus cala il tris e Mbappé chiude la pratica su rigore. Tre punti per i campioni d'Europa che restano in scia degli uomini di Flick.