Lewandowski-Rapinha show: goleada Barcellona ma è dramma Ter Stegen

Nonostante i tanti infortuni, continua la marcia spedita del Barcellona in Liga. Il team azulgrana ha steso, in trasferta, per 5-1, il Villarreal, centrando il sesto successo in altrettante gare del massimo campionato spagnolo giocate e mantenendo così, in solitaria, la vetta della classifica. All'Estadio de la Ceramica gara aperta dalla doppietta del solito Lewandowski nei primi 35 minuti. Hanno quindi accorciato le distanze i padroni di casa al 38' con Perez. A fine primo tempo, un pesante infortunio ha colpito ter Stegen: il portiere blaugrana si è fatto male al ginocchio ed è stato sostituito da Inaki Pena. Il numero 1 della nazionale tedesca rischia così di stare di nuovo fuori per molto tempo, come già successo in passato. Nella ripresa, è stato un monologo e i catalani hanno segnato prima con Torre e a ruota altre due volte con Raphinha. Nel mezzo c'è stato anche un rigore in favore del Barcellona, fallito da Lewandowski. In Champions il team allenato da Flick affronterà l'Atalanta all'ottava giornata.