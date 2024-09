“Vinicius vincerà il Pallone d’Oro”: la rivelazione dalla Spagna

Chi vincerà il Pallone d'Oro? Dalla Spagna sono sicuri e il protagonista della cerimonia secondo Marca sarà Vinicius . Il brasiliano stando al quotidiano sportivo avrà la meglio rispetto al compagno di squadra Bellingham e a Rodri, campione d'Europa con la Spagna. "Tutto il cammino conduce all'oro" si legge in prima pagina con tanto di grafica con l'ala del Real Madrid in primo piano con l'ambito trofeo assegnato da France Football nelle proprie mani.

Vinicius e la stagione da Pallone d'Oro

Il Real Madrid nella passata stagione ha alzato la quindicesima Champions League della sua storia. E tra i principali protagonisti della cavalcata sicuramente Vincius e Bellingham si sono presi la scena, oltre a Rodrygo (inspiegabilmente escluso dai top 30). Il numero 7 dei Blancos lo scorso anno ha messo a segno 24 gol e 11 assist in 39 presenze. In Copa America invece non ha brillato così come il resto della nazionale. L'attaccante brasiliano, stando sempre a Marca, ha battuto la concorrenza di Rodri che ha conquistato da protagonista l'Europeo con la Spagna e la Premier League con il Manchester City. Indietro anche Carvajal, anche se ha vinto sia i titoli con il club sia con la nazionale. Nel suo caso è prevalso il criterio legato alla qualità del calciatore.