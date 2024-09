Mbappé ko, salta derby e Champions: allarme per il Real di Ancelotti

Arrivano brutte notizie dall'infermeria per il Real Madrid e soprattutto per Carlo Ancelotti. L'allenatore italiano, dopo i timori delle ultime ore e le indiscrezioni circolate, dovrà fare a meno di Kylian Mbappé. Al giocatore francese, uscito anzitempo nella gara contro l'Alavés, è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra. Il quadro era sembrato serio sin dal primo momento, essendo stato lo stesso attaccante a chiedere alla panchina di essere sostituito. Dai primi esami strumentali non si tratterebbe di un infortunio eccessivamente grave, anche se salterà le partite contro l'Atletico Madrid, il Lille in Champions League e il Villarreal. L'obiettivo è ritrovarlo subito dopo la sosta, il prossimo 19 ottobre contro il Celta.