Szczesny-Barcellona, il portiere ex Juve parla chiaro: "Sarebbe irrispettoso..."

Continua a tenere banco il futuro di Wojciech Szczesny. L'ex portiere bianconero ha annunciato il ritiro dal calcio il 27 agosto scorso, congedandosi con un messaggio condiviso sui propri social in cui ha spiegato la decisione di appendere i guanti al chiodo a partire dalla mancanza di stimoli: "Anche se il mio corpo si sente ancora pronto per le sfide, il mio cuore non c'è più. Sento che adesso è il momento di dedicare tutta la mia attenzione alla mia famiglia", ha scritto. Ma il campo ha ancora in serbo un jolly da passare nelle mani dell'ex bianconero, che potrebbe così tornare tra i pali prima di quanto ci si possa aspettare. Un ritorno che potrebbe andare in scena a Barcellona, dove la formazione blaugrana ha perso Ter Stegen a causa di un tremendo infortunio rimediato durante il match di campionato contro il Villarreal. Per l'estremo difensore tedesco, uscito dal campo in barella, è previsto un lungo stop che potrebbe avere già messo fino alla stagione. Per questa ragione, i blaugrana sono alla ricerca di un sostituto da inserire quanto prima in organico. Tanti i nomi accostati al club nelle ore successive l'infortunio di Ter Stegen: tra questi, quello dell'ex portiere della Juventus, che chiamato a rispondere sull'argomento si è detto interessato a compiere un'inversione di marcia per intraprendere una nuova e inaspettata avventura. In Polonia sono certi dell'accordo: Tek ha accettato la proposta dei blaugrana, raggiungendo un accordo. Lo riporta il portale polacco Meczyki.pl, secondo cui il giocatore, salvo colpi di scena, sosterrà giovedì le visite mediche con i catalani. Szczesny si legherà al Barça firmando un contratto annuale.