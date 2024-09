Lewandowski gol, il Barcellona batte il Getafe: Flick a +4 sul Real Madrid

Settima partita e settima vittoria in Liga per il Barcellona di Flick, che prosegue la sua marcia a punteggio pieno in testa alla classifica. Basta un guizzo di Lewandowski per piegare la resistenza del Getafe e ricacciare il Real a -4. Fra i pali, con Ter Stegen fuori causa fino a fine stagione, c'era Inaki Pena ma presto i guantoni potrebbero essere indossati dall'ex Juve Szczesny, dato sempre più vicino alla firma.