Endrick, lì dove fa più male: polemica in Spagna per il mancato rosso

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid vince in Liga, seppur con qualche paura nel finale, per 3-2 contro l'Alaves e resta in scia del Barcellona. Della partita del Bernabeu non resta però il risultato a far parlare media e appassionati, ma quanto accaduto tra l'attaccante dei blancos Endrick e il difensore binacoazul Mourino. Sono tante infatti le polemiche rivolte al giovane bomber brasiliano per quanto fatto in campo: una ginocchiata nelle parti basse dell'avversario a palla lontana che arbitro a Var hanno reputato solamente da cartellino giallo. L'azione cha ha scatenato le polemiche è avvenuta sul 3-0 per i padroni di casa attorno al inuto 81: mentre il gioco si sviluppa lontanissimo, in area di rigore dell'Alaves Mourino ed Endrick entrano in contatto con quest'ultimo che reagisce ad una spinta con una ginocchiata volontaria all'inguine. Per l'arbitro è solo giallo, ma in Spagna espolde la polemica.