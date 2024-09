Ricordate Budimir? Dal Crotone all'Osasuna, doppietta al Barcellona e Flick ko!

PAMPLONA (Spagna) - Il sabato dell'8ª giornata de La Liga si chiude con il primo o stagionale del Barcellona ! Dopo 7 vittorie consecutive gli azulgrana perdono sonoramente 4-2 sul campo dell' Osasuna . Avvio shock per i catalani che dopo 28' inseguono già sul 2-0 dopo le reti di Budimir (18') e Zaragoza . Ad inizio ripresa Victor riapre la partita per gli ospiti (53') ma i padroni di casa non si scompongono, anzi: al 72' rigore a segno per Budimir e all'85' il poker calato da Bretones, vano il gol di Yamal al 90'. Se il Real Madrid dovesse aver la meglio domenica nel derby al Metropolitano si porterebbe ad un solo punto dal Barça.

Vittorie per Getafe e Real Sociedad

Prima vittoria stagionale per il Getafe che in casa batte 2-0 l'Alaves (2° ko consecutivo) grazie ai gol di Arambarri (42') e al rigore di Milla al 58'. Terzo pareggio consecutivo invece per il Vallecano franto in casa 1-1 dalla neo-promossa Leganes, al gol in apertura (8') di Camello ha risposto al 58' Cruz. Infine torna al successo la Real Sociedad che piega 3-0 il Valencia con le reti di Kubo (8') e la doppitta di Oskarsson (80' e 93').