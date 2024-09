Madrid, derby infuocato: partita sospesa, poi Correa al 96' risponde a Militao

MADRID (Spagna) - Non approfittano del primo ko stagionale del Barcellona, il Real Madrid e l'Atletico che impattano al Wanda Metropolitano il derby sull'1-1 . Ancelotti accarezza la possibilità di portarsi a -1 da Flick al termine di una sfida ad alta tensione, sospesa ripresa dopo la rete del vantaggio di Militao e la provocazione di Cortouis nei confronti della curva dei Colchoneros, riportata alla calma dall'intervento di Simeone e i suoi dopo una decina di minuti di stop. Nel primo tempo sostanziale equilibrio: Julian Alvarez ci prova per i colchoneros, Valverde e Bellingham scaldano i guanti ad Oblak. All'intervallo è 0-0. Nella ripresa Rodrygo accarezza la travers al minuto 51, poi al 64' il Real passa: schema su punizione e cross che arriva sui piedi di Militao, destro in girata e deviazione che non lascia scampo al portiere dell'Atleti. Dopo la breve pausa per i disordini, i padroni di casa alzano l'intensità e al 95' trovano il pari con Correa. Alla fine arriva anche un espulsione per l'Atleti e per Marcos Llorente, al fischio finale è parità.

Grande sorpresa nella scorsa stagione, in difficoltà in quella in corso. Il Girona non va oltre l'1-1 in casa del Celta Vigo, facendosi raggiungere nel finale da Aspas dopo il vantaggio di Herrera. Per la formazione di Michel quarta gara di fila senza vittoria. Altro 1-1 è quello del San Mames dove la gara si mette in discesa per l'Athletic Bilbao al 36' grazie al gol di Jaurezigar. Ma nel finale i baschi restano in dieci (rosso ad Agirrrezabala all'82') e al terzo minuto di recupero il Siviglia acciuffa il pari grazie all'autorete di Padilla. Un punto nelle ultime due partite, il Betis torna a vincere battendo 1-0 l'Espanyol. Decisivo il gol di Lo Celso a cinque minuti dal 90', che rimedia così alla chance dal dischetto sprecata da Ezzalzouli nel primo tempo. Catalani in crisi: terza sconfitta consecutiva.