Flick, l'avviso a Szczesny: "Nel Barcellona nessuno è titolare a priori"

Dal ritiro alla porta del Barcellona . Le montagne russe dell'estate vissuta da Szczesny si sono concluse con l'approdo in maglia blaugrana, chiamato a sostituire l'infortunato Ter Stegen . L'ex calciatore della Juventus è quindi pronto a ripartire dal campionato spagnolo e ci sono solo le visite mediche a dividerlo dalla compagine catalana . Nella conferenza stampa di vigilia della partita di Champions League tra il Barca e lo Young Boys, il tecnico Hans Flick è stato incalzato dai giornalisti sull'arrivo del calciatore polacco. Ma il tedesco ha risposto in maniera molto sibillina...

Le dichiarazioni di Flick su Szczesny

"Non parlo di giocatori che non fanno parte della rosa. Qui non c’è nessuna garanzia di titolarità. Questo è il Barcellona". Ha risposto così l'ex allenatore del Bayern Monaco alle domande sull'arrivo dell'estremo difensore ex Roma e Arsenal, che dovrebbe prendere il posto da titolare lasciato dall'infortunato Ter Stegen. Intanto scalpita il secondo portiere Inaki Pena, pronto a giocarsi il posto tra i pali.