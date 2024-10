Valverde e Vinicius lanciano il Real in testa alla Liga: Villarreal ko

Il Real Madrid torna alla vittoria dopo il pari nel derby contro l' Atletico e lo fa battendo in casa per 2-0 il Villarreal . Gara sbloccata al 14° del primo tempo da Valverde che sfritta al meglio l'assist del solito Modric: nella ripresa ci pensa Vinicius jr a chiudere i conti con il gol del raddoppio. In classifica le Merengues volano a 21 punti e agganciano il Barcellona, impegnato domani in trasferta sul campo dell'Alaves. Dopo due vittorie di fila, si ferma il Villarreal che resta al terzo posto a quota 17 punti.

Impresa Celta Vigo, Espanyol e Rayo ok

Vince l'Espanyol in casa contro il Maiorca per 2-1 grazie alle firme di Kumbulla e Jofre mentre Getafe-Osasuna termina col punteggio di 1-1: di Yildirim e Budimir le reti del match. Borja Iglesias regala i tre punti al Celta Vigo che in 9 uomini batte di misura il Las Palmas in trasferta. Vince anche il Rayo Vallecano per 2-1 sul campo della Real Valladolid grazie alla doppietta di de Frutos.