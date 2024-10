Lewandowski super, tripletta in 25'! Il Barcellona torna subito a vincere

Dopo il clamoroso ko in casa dell'Osasuna, torna a vincere il Barcellona e lo fa in trasferta sul campo dell'Alaves per 3-0. Mattatore della serata il solito Lewandowski autore di una tripletta nel primo tempo: le reti sono arrivate ai minuti 7, 22 e 32. Da segnalare anche la grande prova di Rafinha autore di due assist. In classifica, la squadra di Flick torna al comando in solitaria a quota 24 punti mentre l'Alaves resta a quota 10 punti in dodicesima posizione.