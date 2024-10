Barcellona, novità sul ritorno al Camp Nou: la speranza e le regole Uefa

Per il Barcellona sembra ormai vicino il ritorno a "casa". Il club catalano è infatti in attesa della fine dei lavori di ristrutturazione del proprio storico stadio, prevista per il 2026, e attende la data ufficiale per il rientro al Camp Nou . Ma si respira ottimismo. La vicepresidente istituzionale del Barcellona , Elena Fort , ha affermato che “il club sta lavorando per tornare a giocare al Camp Nou entro la fine dell’anno”. Una dichiarazione che fa ben sperare i tifosi del Barca, vogliosi di tornare nel teatro di moltissime vittorie e successi della propria squadra.

Il ritorno al Camp Nou

Tuttavia la data non è certa, come ammesso dalla stessa vicepresidente: “Da qui in avanti ci saranno molte ragioni che potranno modulare il ritorno. Il giorno esatto dipenderà da molti fattori nei prossimi mesi”. Per la squadra di Flick è importante il ritorno al Camp Nou entro la fine dell’anno, precisamente per dicembre 2024. Nel weekend del 22 dicembre ci sarà infatti la super sfida contro i rivali dell’Atletico Madrid, un match sentitissimo che varrà per la 18a giornata della Liga. Obiettivo importante che darebbe entusiasmo all'ambiente e fiducia ai giocatori. Tuttavia rispettare questa tempistica non è facile né automatico. Molti i fattori e le regole in gioco.

Le regole della UEFA

La UEFA infatti ha imposto al club catalano di disputare tutta la fase campionato della nuova Champions League nello stesso impianto sportivo, ovvero il Montjuic. Dunque il Barca dovrebbe giocare in questa struttura anche la gara europea contro l’Atalanta del 29 gennaio 2025, ritardando così il rientro al Camp Nou. Secondo questa prospettiva il ritorno a "casa" slitterebbe al 2 febbraio, per il match contro l’Alaves valevole per la 22a giornata del campionato spagnolo. Ad ogni modo, il rientro nello storico stadio ci sarà.

La capienza prevista è di circa 62.000 persone, anche se per gli abbonamenti saranno sorteggiati 45.000 posti per il campionato e 40.000 per la Champions. Per quanto riguarda i prezzi degli abbonamenti, questi varieranno dai 755 euro nella zona centrale della Tribuna, ai 260 euro nella prima fascia di entrambe le curve. L’attesa per i tifosi del Barcellona sta dunque per finire, con una lieta affermazione della vicepresidente Elena Fort che promette: “Quando torneremo al Camp Nou la volontà è di non spostarci più dal Camp Nou”.