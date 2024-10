Szczesny e l’addio alla Juve, retroscena Lewandowski: “Mi confessò che…”

Robert Lewandowski ha avuto un ruolo fondamentale nel trasferimento di Wojciech Szczesny al Barcellona . Come rivelato dall'ex portiere della Juve , è infatti stato proprio l'attaccante blaugrana a spingere il compagno di nazionale a riconsiderare l'idea di ritirarsi dal calcio giocato dopo l'infortunio di Ter Stegen. Di questo ha parlato l'ex Bayern Monaco in conferenza stampa dal ritiro della nazionale polacca.

L'attaccante polacco ha svelato un aneddoto molto curioso sull'arrivo del connazionale al Barcellona : "Prima di lasciare la Juventus e ritirarsi mi disse che avrebbe continuato a giocare solo se il Barcellona lo avesse chiamato. In questo periodo in cui si è riposato ha ritrovato freschezza. Sono sicuro che gli basteranno solo due settimane di allenamento per tornare in forma. Lo vedo sereno e molto tranquillo".

Lewandowski sicuro: "Szczesny darà una grande mano al Barcellona"

Lewandowski si è poi espresso su quello che il portiere ex Juve potrà dare in campo per contribuire alla stagione dei blaugrana: "Sono sicuro che darà un grande contributo alla squadra. Quando arriva un nuovo giocatore bisogna fargli conoscere l'ambiente della società. Lo stesso vale per Wojciech, ma con la sua esperienza e il suo atteggiamento verso la vita sono sicuro che ambienterà in maniera molto rapida".

