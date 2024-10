Szczesny, Barça e show: "Fumo? Sì e sono fatti miei. Buffon idolo tra gentilezza e cojones"

Alla domanda " Come mai il Barcellona ti ha fatto riconsiderare il ritiro? ", il calciatore ha replicato : "È una storia molto strana per me perché il giorno prima che Marc si infortunasse ero sicuro al 100% che avrei detto di no a chiunque. Ma quando ho ricevuto la chiamata dal Barça c'è stata una sensazione diversa. Ho guardato mia moglie sperando che mi dicesse semplicemente 'non farlo'. Ma non sono in grado di dire di no al Barcellona . La storia del club e il privilegio che provo indossando questa maglia è ciò che mi ha fatto cambiare la mia decisione e niente di più. E non credo che l'avrei fatto per nessun altro. Probabilmente è stato il destino ".

Poi ha precisato di non aver mai avuto contatti con il Barcellona prima: "Mai perché non sono il tipico portiere del Barça. Ma ogni volta che ho giocato contro il Barça la sensazione era diversa da qualsiasi altra partita. So cosa vuol dire essere un rivale e questo è spaventoso. E ora potrò scoprire cosa vuol dire essere un vero giocatore del Barcellona".

Szczesny e il paragone tra la Juve di Pirlo e il Barça

Sulle differenze tra il Barcellona e la Juventus, il calciatore ha confessato: "Non vedo l'ora di affrontare la sfida, è diverso. E il modo in cui il Barça è stato costruito dalle retrovie è molto simile a quello che abbiamo fatto alla Juventus quando Pirlo era l'allenatore. E perché ho guardato le partite per capire come giocano da dietro. Il modo in cui giocano non è molto complicato per un portiere, quindi non avrò problemi. Non mi aspetto che nessuno si adatti al mio stile. Sono io che devo adattarmi allo stile del Barça". "Ti ha convinto Lewandowski?", gli è stato chiesto.

Domanda che ha trovato l'immediata risposta di Szczesny: "No, no, è stata la prima persona a chiamarmi per dirmi 'guarda, se c'è una possibilità, torneresti dalla pensione?' E ho parlato con lui per un po' e non siamo andati da nessuna parte. Direi che mia moglie è stata quella che ha influenzato di più, ma non posso dire che fosse solo una persona". Poi ha aggiunto su Flick: "Quando l'allenatore mi ha chiamato era già tutto deciso al 99%. Mi ha chiamato per congratularsi con me e spiegarmi come vede il calcio". E su Ter Stegen ha rivelato: "L'ho visto un paio di volte e sembra essere positivo nonostante il fatto che l'infortunio sia terribile. Non sono qui per sostituirlo a lungo termine, ma per aiutare".