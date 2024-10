Barcellona, caos al Camp Nou: violenta lite tra operai, cos'è successo

Una violenta rissa è scoppiata tra gli operai impegnati nei lavori di ristrutturazione del Camp Nou, storico stadio del Barcellona . Secondo quanto riferito dalla polizia catalana e riportato dall'agenzia Ansa, l'incidente ha coinvolto circa trenta operai. Sei persone sono rimaste ferite in modo lieve, ma fortunatamente non ci sono stati arresti né denunce ufficiali. L'intervento tempestivo della polizia della Catalogna, è stato necessario per placare la situazione.

Fonti locali riportano che la rissa ha visto alcuni dei lavoratori utilizzare dei pali di legno come armi, un gesto che ha ulteriormente alimentato la tensione. A seguito dell'incidente, le persone coinvolte sono state licenziate sul posto dal loro datore di lavoro, un appaltatore esterno incaricato della gestione dei lavori di ristrutturazione dello stadio. Al momento, il club catalano non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accaduto.

Il Barcellona ha avviato nel 2023 un ambizioso progetto di ristrutturazione del Camp Nou, il cui completamento è previsto per la stagione 2026-2027. Lo stadio, che è uno dei simboli del calcio mondiale, verrà ampliato e rinnovato, con un aumento della capienza fino a 105.000 posti, rispetto agli attuali 99.354. Nonostante l'incidente, i lavori proseguono con l'obiettivo di permettere al Barcellona di ritornare a giocare al Camp Nou quanto prima, anche se una data precisa non è stata stabilita. In questa fase iniziale, lo stadio avrà una capienza limitata a 62.000 posti, per poi essere completato definitivamente. Nel frattempo il Barca gioca le sue gare casalinghe allo Stadio Olimpico di Montjuic, che è stato allestito per accogliere la squadra e i suoi tifosi.