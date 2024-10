Barcellona, sollievo Yamal: il comunicato ufficiale sull'infortunio

Sollievo per il Barcellona: Lamine Yamal non ha lesione gravi. Il club blaugrana, con un comunicato ufficiale, ha confermato che il calciatore ha riportato uno stiramento al tendine del ginocchio sinistro, escludendo quindi lesioni gravi, e non specifica i tempi di recupero, che saranno determinati dall'evoluzione dell'infortunio. Secondo Marca, Lamal dovrebbe saltare solo una partita e potrà essere a disposizione dei catalani per il Clasico in programma il prossimo 26 ottobre sul campo del Real Madrid. Il giovane talento dei blaugrana salterà, quasi sicuramente, la partita di Liga contro il Siviglia in programma nel prossimo weekend e poi dovrebbe tornare disponibile per l'impegno di Champions League (mercoledì 23 ottobre) contro il Bayern Monaco e successivamente per la grande sfida contro i blancos in campionato.