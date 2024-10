“Perez sogna una grande coppia con Mbappé al Real”: la clamorosa rivelazione

Haaland al Real Madrid? L'obiettivo di Perez

Vestire la maglia del Real Madrid è il sogno di tutti, se poi ti corteggia Florentino Perez diventa ancora più complicato dire di no. Il presidente dei Blancos, stando all'ex scout del club, ha le idee ben chiare per il bomber del futuro. Di certo non mancano le disponibilità. Il Manchester City si sta preparando ad affrontare il processo per le presunte violazioni del Fair Play Finanziario, per il quale rischia fino a 80 punti di penalizzazione nell'attuale Premier League e le dimissioni di Txiki Begiristain, il direttore sportivo catalano da sempre considerato il braccio destro del tecnico Pep Guardiola, fanno pensare a qualche possibile rivoluzione. Non solo in panchina, ma forse anche sul mercato. Tutte queste dinamiche potrebbero portare anche a delle cessioni importanti e il sogno del patron delle merengues potrebbe realizzarsi.