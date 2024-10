"Per Yamal ho detto no a...": Barcellona, Laporta svela un clamoroso retroscena

"Solo sei mesi fa mi è stata presentata un’offerta da 250 milioni per Lamine Yamal ma ho rifiutato ” - ha rivelato il presidente del Barcellona , Joan Laporta , , in un'intervista concessa a Barça One in vista del 125esimo anniversario del club. Un'ulteriore dimostrazione della fiducia nel talento del giovane fuoriclasse spagnolo, che con il suo mancino rispolvera i ricordi della gente catalana.

Laporta sereno sul Barcellona: "Ferita rimarginata"

Laporta ha fatto chiarezza anche sulla salute del club, dopo il periodo complicato che ha dovuto superare: “Il Barça è vivo, siamo in un buon momento. La società guadagna, posso dire che guadagna di più di quanto non spenda, con un +41% di entrate e un -22% di spese. Il fatturato è il 70% in più di prima. La ferita è stata rimarginata”. Poi il presidente dei blaugrana ha parlato anche del nuovo allenatore, il tedesco Hansi Flick, cha al momento è in testa alla Liga: “È un uomo del club, integrato con la città, vicino ai tifosi, dà l’esempio e ha rivoluzionato la panchina del Barcellona. Siamo molto contenti di come sta lavorando ma io ero certo che sarebbe andato bene. Siamo molto felici di lui”. Infine sul mercato: “Non siamo costretti a vendere, dipende dal calciomercato. È andato via Gundogan ma abbiamo Olmo. E siamo felici che ci siano giocatori che ora rendono meglio come Lewandowski e Raphinha”.