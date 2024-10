Szczesny titolare al Barcellona? Flick lo esclude: “Gioca Inaki perché…”

Szczesny titolare? Flick ha scelto

L'allenatore dei blaugrana ha ampliato il discorso sull'estremo difensore: "Non ho in mente l'alternanza tra Inaki e Szczesny. Non si sa mai cosa succederà, ma lo spagnolo giocherà domani e mercoledì in Champions League. Questo è il piano che abbiamo. Fa bene in allenamento, ma siamo felici che Wojciech sia qui". Parole chiare da parte di Flick, con il portiere polacco che potrebbe ritrovarsi a fare da secondo, almeno in questo inizio di stagione, dopo il ripensamento post annuncio del suo ritiro dal calcio. "Se un mese fa o anche il giorno prima dell'infortunio di Ter Stegen mi avessero detto che avrei giocato nel Barça avrei riso senza sosta", ha racconta l'ex Juve in un'intervista rilasciata al quotidiano catalano Sport. "Non potevo immaginare di dire sì a nessuna sfida, ma quando il telefono squilla e dipende solo da te, dalla tua decisione...Puoi pensare, immaginare, progettare... ma la proposta è lì e ti chiedi: 'Posso dire no al Barça?' E la risposta è che non puoi dire 'no'. Se dici 'no' a un club del genere, vuol dire che non hai le palle o non hai abbastanza coraggio per una sfida come questa. Penso di avere ancora dentro di me la passione di sempre, di essere ancora a un livello in cui posso essere utile e aiutare la squadra, è per questo che ho accettato". Di certo il polacco è carico, ma per ora dovrà accontentarsi di vedere le partite dalla panchina.