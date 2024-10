Mbappè e Vinicius trascinano il Real: Ancelotti aggancia il Barcellona

Vincono Athletic, Real Sociedad e Betis

Vittoria per 4-1 dell'Athletic Bilbao in casa contro l'Espanyol nella decima giornata della Liga spagnola. In gol Inaki Williams (doppietta), Vivian e l'ex Torino Berenguer: nel finale gli ospiti accorciano con Tejero. Con questo successo la formazione di Valverde si porta a 17 punti in classifica, mentre la squadra guidata da Gonzalez resta ferma a quota 10. Successo in campo esterno per il Real Betis contro l'Osasuna: di Vitor Roque e Avila i guizzi decisivi, con in mezzo il momentaneo pari dei padroni di casa con Torro. Con questa vittoria la formazione di Pellegrini si porta a 15 punti agganciando proprio l'Osasuna. Basta un gol di Oyarzabal al 44' del primo tempo alla Real Sociedad per battere a domicilio il Girona: la squadra allenata da Alguacil vola a 12 punti aggancando il Girona di Michel, oltre al Siviglia.