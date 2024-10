Barcellona, manita al Siviglia e primo posto: doppiette per Lewandowski e Torre

Il Barcellona cala la manita in casa al Siviglia e torna in solitaria in vetta alla classifica a quota 27 punti: decidono le doppiette di Lewandowski e Pablo Torre, di Pedri e Idumbo le altre reti del match. In classifica il Siviglia resta in 13esima posizione a quota 12 punti. L'Atletico Madrid batte 3-1 in rimonta il Leganes e sale a quota 20 punti, al terzo posto in solitaria in classifica, a meno quattro dalla vetta occupata da Barcellona e Real Madrid. Neyou illude gli ospiti sbloccando il risultato al 34°: nella ripresa Sorloth pareggia i conti al 24°, poi nel finale i colchoneros ribaltano la partita grazie al gol di Griezmann e alla doppietta personale di Sorloth, che firma il 3-1 a tempo scaduto.