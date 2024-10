Szczesny e il Clasico, maturità da campione: "Neanche io lo farei"

Szczesny non ha ancora esordito con il Barcellona: l'ex portiere della Juventus è stato convocato nelle gare contro Siviglia e Bayern Monaco, ma senza scendere in campo. E, in effetti, lo stesso portiere capisce la decisione di Hansi Flick di lasciare Iñaki Peña titolare: "Non gli ha dato nessun motivo per lasciarlo in panchina. Abbiamo parlato tanto. Ho già detto all'allenatore che sono al 100%, ma la squadra sta lavorando bene", ha spiegato il numero 1 polacco a Eleven Sports. "Se fossi al posto dell'allenatore, non mi farei giocare nemmeno adesso. Avrò l'opportunità di giocare più tardi. In questo momento la squadra sta lavorando molto bene, questa è la cosa importante".