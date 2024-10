Diretta Real Madrid-Barcellona ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Il Real Madrid riceve il Barcellona nell'11° turno di Liga per un Clasico che si prospetta scoppiettante e ricco di emozioni. Le due squadre arrivano dopo due fantastiche vittorie in Champions League contro le big tedesche: i blancos hanno battuto 5-2 il Borussia Dortmund e i blaugrana hanno travolto 4-1 il Bayern Monaco. Il Barcellona comanda la classifica di Liga con 27 punti e ben 33 gol all'attivo (miglior attacco del torneo) mentre il Real, ancora imbattuto in campionato, insegue a quota 24. "Il Barcellona ha un'idea molto chiara di come giocare e sta facendo molto bene. Sono una squadra molto coraggiosa e noi dobbiamo prepararci bene per giocare al meglio. Quindi prepareremo la partita per fare bene le cose con e senza palla. Queste sono partite in cui bisogna essere completi per vincere, e noi cercheremo di farlo" ha detto Carlo Ancelotti alla vigilia.