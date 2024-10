Ancelotti, scoppola e furia: “Così non si fa. 0-4? Real-Barça equilibrata”

Un Clasico senza storia. Il Real Madrid cade al Bernabeu per 0-4 contro il Barcellona di Hansi Flick , in un match dominato dai blaugrana e sigillato con le reti di Lewandowski (doppietta), Yamal e Raphinha . Un match in cui è accaduto letteralmente di tutto, in campo e non solo. Proprio all'esterno del rettangolo verde, nella zona panchine, c'è stato un episodio tra il tecnico blaugrana e Carlo Ancelotti , con l'allenatore delle merengues che non le ha mandate a dire.

Real Madrid-Barça, schermaglie Ancelotti-Flick

Minuto 87, il Barça segna il quarto gol al Real Madrid. Esultanza sfrenata sulla panchina dei catalani, che escono dalla loro area tecnica. Ma c'è qualcuno in particolare che evidentemente non si contiene: si tratta di Marcus Sorg, il secondo di Flick. Ancelotti se ne accorge e si avvicina all'allenatore avversario a muso duro, con il dito puntato: il tecnico tedesco abbozza e calma il collega. Al termine della sfida, quando ad Ancelotti viene chiesto cosa fosse accaduto, spiega: "Nessun problema con Flick, ma un suo collaboratore non si è comportato da gentiluomo nei festeggiamenti. L'ho detto a Flick ed era d'accordo".

In merito alla partita, invece: "Match equilibrato, primo tempo di intensità dove avremmo potuto fare gol. Quando hanno segnato due reti di fila, ci hanno tolto ogni energia. Chiaramente + una sconfitta che ci fa male, ma non c'è niente da buttare via. Per un'ora abbiamo giocato bene, l'ultima mezz'ora è da dimenticare. L'ultima volta che il Barcellona ci ha battuti 4-0 abbiamo vinta Liga e Champions". Scintille a bordocampo, ma anche durante il match tra i giocatori...