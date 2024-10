Szczesny, Barcellona è un Erasmus: si fuma in spogliatoio al Bernabeu

Real Madrid-Barcellona, Szczesny festeggia fumando

Da alcuni video circolati sui social della festa del Barcellona negli spogliatoi del Bernabeu, si può vedere Wojciech Szczesny fumare una sigaretta. Un vizio che l'ex portiere della Juventus non ha comunque mai nascosto, come rivelato anche in una recente intervista dopo aver firmato il contratto con la squadra blaugrana: "Ogni tanto fumo una sigaretta, ma è solo affar mio. Voglio essere giudicato per le mie prestazioni in campo, non per queste vicende poco interessanti. Non condiziona il mio lavoro sul campo di calcio e non lo faccio mai davanti ai bambini per non avere una un'influenza negativa su di loro".

Barcellona, Szczesny aspetta ancora l'esordio

Intanto l'avventura di Wojciech al Barcellona sta procedendo forse più al rilento del previsto, con il polacco che non è ancora riuscito a fare il suo esordio in blaugrana. "Colpa" delle grandi prestazioni offerte da Iñaki Peña, portiere cresciuto nelle giovanili del club e che sta convincendo sempre di più Hansi Flick grazie a delle grandi prestazioni. L'ultima è arrivata proprio nel Casico, dove è stato capace di fermare più volte Kylian Mbappé mantenendo la porta inviolata.