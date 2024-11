Dani Olmo show, tris Barcellona all'Espanyol. Vince anche l'Atletico

Non si ferma più il Barcellona che in casa liquida l'Espanyol col punteggio di 3-1. Grande protagonista del match Dani Olmo che metta a segno una doppietta: di Raphinha l'altra rete della formazione di Flick mentre per gli ospiti a segno è andato Puado. Quarta vittoria di fila per i blaugrana che solidificano il primo posto nella Liga salendo a 33 punti, nove in più (momentaneamente) del Real Madrid secondo. Continua la crisi dell'Espanyol che resta quart'ultimo a quota 10 lunghezze.