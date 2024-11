Ancelotti, schiaffo alla Juve: “Una vittoria speciale”. Poi l'errore più grande

Ancelotti: "Maldini era speciale per me"

Ancelotti ha poi parlato dei migliori calciatori allenati in carriera: "Non è facile, ho avuto l'onore di gestire giocatori e squadre fantastiche. Non riesco nemmeno a elencare i migliori giocatori che abbia mai allenato. Il mio migliore undici non esiste, è impossibile farlo e sarebbe quasi irrispettoso. Solo tra i portieri ho allenato Courtois, Casillas, Neuer, Cech, Buffon, Perruzi... che giocatori incredibili". Sui calciatori che hanno avuto più impatto su di lui: "Paolo Maldini senza dubbio, era un giocatore speciale per me. Era stato mio compagno di squadra e poi è diventato il mio capitano. Mi ha aiutato molto a Milano, avevamo davvero un rapporto forte e fantastico. Poi c'è stato Ibrahimovic ovviamente, con il suo carattere forte e la sua grande personalità. In generale, i calciatori più importanti sono i più facili da allenare. Possono avere un grande ego, ma questa può essere la loro motivazione. I compagni di squadra ti seguiranno e ti aiuteranno, la scorsa stagione è stata la più facile da allenare perché c'era poco ego era nello spogliatoio. I veterani come Modric, Kroos, Carvajal e Nacho non hanno ego. Sono serviti da esempio a tutti coloro che li hanno visti. Da un punto di vista relazionale è stato fantastico. Nessun giocatore si lamentava di non aver giocato, era un sogno. L'ego di Mbappé può essere un problema? No, niente affatto. È arrivato qui e si è subito integrato bene nella squadra e con i suoi compagni".