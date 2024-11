Triplo Vinicius, poker Real ma Ancelotti sorride amaro: dramma infortuni

MADRID (Spagna) - Le polemiche per la mancata partecipazione alla cerimonia del Pallone d'Oro e, soprattutto, il doppio pesantissimo ko rimediato prima in campionato - per 4-0 - dal Barcellona e poi in Champions League - per 3-1 - dal Milan, avevano creato un clima pesante in casa Real Madrid, oltre a far iniziare a scricchiolare la panchina di Carlo Ancelotti. Dopo l'acceso confronto con la squadra andato in scena nella giornata di ieri, però, i Blancos - Campioni d'Europa in carica - hanno risposto sul campo, infliggendo un netto poker al malcapitato Osasuna.