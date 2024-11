Simeone verso il clamoroso addio all'Atletico: terremoto silenzioso a Madrid

Bucero e l'ingaggio di Giuliano Simeone

La nuova politica della gestione sportiva dell'Atlético è visibile sin dall'estate. Una delle priorità di Bucero, immediatamente dopo al suo insediamento, è stata quella di ridurre notevolmente il monte ingaggi della prima squadra. Da qui le partenze di molti calciatori: da Hermoso a Savic, fino a Morata e Memphis Depay. Nel frattempo, ha tolto numerose competenze a Simeone, che decideva assolutamente tutto, come misura preventiva, per la filosofia secondo la quale un club non può subire le decisioni di un allenatore, e che esse pesino più di quelle della direzione sportiva. Per questo la sua posizione con il Frente Atlético dopo gli incidenti dell'ultimo derby, con il Cholo che ha svolto quasi il ruolo di portavoce andando in tribuna, non è piaciuta alla dirigenza del club. Secondo Relevo, Bucero non solo ha sciolto il duo Simeone-Berta, ma non è stato nemmeno uno dei più entusiasti dell'ingaggio di Giuliano (figlio del Cholo), per il quale l'argentino aveva fatto un vero e proprio pressing. Gil Marín, che è concentrato su altre questioni importanti per il futuro del club, sta strategicamente lasciando correre e ha un alibi, visto che si è distaccato dalle questioni sportive.