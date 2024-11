Atletico Madrid in rimonta: Alaves ko grazie a Griezmann e Sorloth

Vittoria interna per 2-1 per l'Atletico Madrid contro l'Alaves nella quattordicesima giornata della Liga. La formazione di Simeone - adesso al secondo posto - si è imposta grazie alle reti di Griezmann (su rigore) e Sorloth, arrivate tra il 76' e l'86', dopo che gli ospiti erano stati in vantaggio per quasi l'intera gara grazie al penalty trasformato da Guridi al 7' del primo tempo.vSuccesso per 4-2 del Valencia contro il Real Betis: a decidere il match le reti di Hugo Duro (doppietta), Tarrega e Lopez, non bastano agli ospiti il guizzo di Avila e l'autogol dello stesso Duro. Con questa vittoria il Valencia lascia l'ultimo posto in classifica portandosi a 10 punti, mentre il Real Betis resta fermo a quota 20.