Champions, Florentino Perez distrugge il format Ceferin: "Inutile e dannoso"

Florentino Perez ha preso la parole nell'assemblea dei soci organizzata dal Real Madrid per discutere dell'ultima stagione e della situazione finanziaria del club. Il presidente dei blancos si è espresso anche sul nuovo format della Champions League , con un girone unico e più partite da disputare già nella prima fase della competizione. Un cambiamento che sta mettendo in difficoltà i campioni d'Europa, al momento diciottesimi con soli sei punti conquistati.

Florentino Perez: "La nuova Champions è inutile e dannosa"

Florentino Perez ha criticato aspramente il nuovo format della Champions League promosso da Ceferin: “Ha già dimostrato di non poter essere la soluzione. È un sistema ingiusto con 36 squadre che nessuno capisce. Il valore di ogni partita è diminuito notevolmente. La Uefa ha aumentato il numero delle partite, ma ogni partita vale molto meno e tutto si riperquote sulla salute dei calciatore”. Il numero uno del Real Madrid ha sottolineato proprio il tema infortuni: "È dannoso per i professionisti, stanno aumentando gli infortuni. In questa stagione possiamo giocare fino ad 82 partite! Ci sono il 63% in più di partite organizzate da Uefa e Fifa, siamo passati da 22 a 36. Quest'anno ci sono già stati un numero di infortuni al crociato paragonabili a quelli dell'intera scorsa stagione. Gli specialisti sottolineano che la causa è la stanchezza, non c'è tempo per riposare".