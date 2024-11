Real show, tris al Leganes: Ancelotti a -4 dal Barcellona. Vince anche il Siviglia

Netta vittoria per 3-0 del Real Madrid sul campo del Leganes nella quattordicesima giornata della Liga. Per i blancos in gol Mbappè (non segnava dallo scorso 19 ottobre), Valverde e Bellingham. Con questo successo le merengues allenate da Ancelotti - che devono ancora recuperare una partita - si riportano al secondo posto in classifica a quota 30 punti, accorciando a -4 il distacco dal Barça capolista, mentre il Leganes rimane fermo a quota 14.