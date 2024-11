Raphinha non basta, Barcellona ko in casa: colpo Las Palmas. Occasione Real

Compleanno amaro per il Barcellona. I blaugrana, che solo ieri hanno festeggiato i 125 anni dalla fondazione (29 novembre 1899), perdono 2-1 in casa contro il Las Palmas. Periodo complicato per gli azulgrana che dopo il ko a San Sebastián contro la Real Sociedad (1-0) e il 2-2 a Vigo contro il Celta, incassano così la terza sconfitta stagionale in Liga. La formazione di Hansi Flick mantiente la testa della classifica, ma il Real Madrid, secondo a -4, ha due gare in meno. Colpo salvezza, invece, per il Las Palmas di Diego Martinez.