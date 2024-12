Bellingham e Mbappé, torna il Real: Getafe battuto, Barcellona avvicinato

MADRID (Spagna) - Il Real Madrid di Carlo Ancelotti riscatta il brutto ko subito per mano del Liverpool ad Anfield Road in Champions League e trova il terzo successo consecutivo in campionato dopo quelli con Osasuna e Leganes. All'Estadio Santiago Bernabeu a farne le spese è il Getafe, colpito dall'uno-due ravvicinato firmato da Bellingham su calcio di rigore alla mezz'ora e da Mbappé, su assist dello stesso 'tuttocampista' inglese, otto giri di lancetta più tardi. Con questa vittoria i Blancos si prendono il primato virtuale della classifica di Liga, con 33 punti conquistati in 14 incontri, a una lunghezza di distanza dal Barcellona capolista, che ne ha disputato, però, uno in più.