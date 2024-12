Raphinha show, manita Barcellona al Maiorca: Flick torna a +4 sul Real

Il Barcellona travolge il Maiorca per 5-1 in trasferta e si riporta in classifica a +4 lunghezze sul Real Madrid che deve ancora recuperare due partite. I blaugrana tornano così alla vittoria nella Liga dopo tre gare che hanno visto la squadra di Flick perdere contro Real Sociedad e Las Palmas e pareggiare in casa del Celta Vigo. Primo tempo equilibrato tra le due compagini con Muriqi che pareggia il vantaggio iniziale firmato da Ferran Torres. Nella ripresa non c'è partita e si scatena il solito Raphinha che riporta in avanti il Barça su rigore e venti minuti dopo firma anche la sua doppietta personale. Le reti che chiudono la gara arrivano nel finale grazie a de Jong prima e Pau Victor poi. In classifica, il Maiorca resta ancorato in sesta posizione a quota 24 punti.