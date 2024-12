BILBAO (Spagna) - Il Real Madrid torna a casa con una sconfitta dalla trasferta in casa dell'Athletic Bilbabo. La squadra di Ancelotti cade 2-1 e rimane così a 4 punti dalla capolista Barcellona. Padroni di casa in vantaggio all'inizio della ripresa con Berenguer, poi Mbappé come ad Anfield in Champions fallisce un penalty (annullata anche una rete nel primo tempo), Bellingham segna l'1-1 ma all'80' di Guruzeta il gol vittoria per la squadra di Valverde.