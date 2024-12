Ronaldo, la profezia sul flop di Mbappé che sta facendo il giro del mondo

Sono le parole Cristiano Ronaldo, ospite nel podcast condotto da Rio Ferdinand, suo ex compagno di squadra al Manchester United. L'attaccante in forza all'Al-Nassr, ha detto la sua in merito alla stagione di Kylian Mbappé alla corte di Carlo Ancelotti. L'arrivo a Madrid del francese non ha finora soddisfatto le aspettative, con i Blancos che in più di una occasione hanno sbandato sia in campionato che in Champions League, dove alla 5ª giornata hanno rimediato il 3º ko della fase a girone unico, uscendo sconfitti dalla trasferta di Liverpool (2-0). L'ex Psg ha inoltre fallito un calcio di rigore e il Real è così rimasto fermo a quota 6 punti, crollando al 24º posto in classifica, l'ultimo valido per la qualificazione. Da ex stella dei Blancos, CR7 non ha potuto così fare a meno di considerare come l'addattamento a Madrid sia tutt'altro che semplice.