“Mi hai tirato una bastonata?”: Ancelotti e il giornalista, scambio surreale

Non è di certo un buon momento per il Real Madrid , con un equilibrio tattico e di spogliatoio che stenta ad arrivare. L'ultima sconfitta subita per mano dell' Athletic Bilbao ha di fatto peggiorato ancora di più la situazione, con due osservati speciali sotto esame: Carlo Ancelotti e Kylian Mbappè . Ad analizzare la situazione è stato l'allenatore ex Napoli, che non le ha mandate a dire nemmeno ai cronisti in sala stampa...

La conferenza stampa di Carlo Ancelotti

Il Real Madrid ha bisogno di una vittoria per invertire il trend negativo, ma il Girona è un avversario tosto: "Il Girona sta facendo bene. È in Champions League, gioca molto bene. Dobbiamo prendere la partita come un’opportunità".

Come si esce da questo momento difficile? "È vero che Liverpool e Athletic sono squadre molto coraggiose. Per risolvere questo problema dobbiamo giocare in modo più diretto. Cercare la seconda palla, in un modo più semplice. Palla lunga e andare sulla seconda palla, per non forzare troppo l’uscita da dietro. Abbiamo giocato le finali di Champions League con questo sistema. L’ho imparato molto bene in Inghilterra. Se non hai attaccanti alti, anche la seconda palla è importante".

Sulle condizioni di Vinicius e Alaba: "Vinicius si è ripreso molto bene. Non sarà pronto per domani, ma sarà pronto per la Champions League (martedì a Bergamo contro l’Atalanta, ndr). Alaba ci ha aiutato molto in allenamento, ma ha bisogno di un altro mese. Tornerà a gennaio".

Quanto è preccupato Ancelotti dal momento di certo non positivo? "Dobbiamo essere ottimisti, considerando i problemi che abbiamo avuto. Abbiamo uno staff di valore, di qualità. Non abbiamo messo in pratica la nostra versione migliore, ma ci rifaremo prima o poi. Il mio livello di preoccupazione è medio".

L'impressione è che nello spogliatoio manchi un vero leader: "Ne abbiamo parlato all’inizio della stagione. I giovani hanno dovuto assumersi maggiori responsabilità e da un giorno all’altro lo stanno facendo, a poco a poco. Non è qualcosa di immediato, si costruisce giorno per giorno. Inoltre, l’infortunio di Carvajal ci ha destabilizzato molto".