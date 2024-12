Real, nuovo guaio per Ancelotti: un altro big salta l'Atalanta

La maledizione degli infortuni ha colpito anche il Real Madrid. Ancelotti ha già perso Carvajal e Militao per la rottura del legamento crociato, oltre Alaba ancora out dalla scorsa stagione, ma vicino al rientro, e Camavinga . Così come Vinicius , ai box da due settimane per un infortunio muscolare e pronto a scendere in campo in Champions League contro l'Atalanta. Contro la Dea però Carletto potrebbe di nuovo fare a meno di un altro big, non convocato neanche per il match di Liga con il Girona.

Real, Ancelotti nei guai: perde anche Rodrygo

Come comunicato dal Real Madrid, Rodrygo non farà parte dei convocati (inizialmente era in lisa) per la sfida contro il Girona, a causa di i un fastidio muscolare alla gamba sinistra. I madrileni hanno preferito non rischiarlo per evitare ulteriori ricadute, ma resta il dubbio sulla sua disponibilità in vista della sfida di Champions contro l'Atalanta, valida per la sesta giornata della League Phase. E i Blancos hanno bisogno di fare punti, visto che sono al 24esimo posto, l'ultima piazza per entrare almeno ai playoff. Intanto per il match di campionato Ancelotti ha deciso di chiamare il giovane attaccante, classe 2007, Yanez.

Real Madrid, i convocati contro il Girona

Portieri: Courtois, Lunin, Sergio Mestre.

Difensori: Lucas Vázquez, Vallejo, Fran García, Rüdiger, Mendy, Asencio.

Centrocampisti: Bellingham, Valverde, Modri?, Tchouameni, Arda Güler, Ceballos.

Attaccanti: Mbappé, Endrick, Brahim, Yanez.