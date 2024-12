Bellingham-Mbappé, il Real Madrid vince e accorcia sul Barcellona

GIRONA (Spagna) - Sabato della 16ª giornata de La Liga che vede il Real Madrid accorciare in classifica nei confronti del Barcellona (38 a 36). I catalani pareggiano 2-2 a casa del Betis in un finale infuocato: all'82' Torres sigla il 2-1 azulgrana ma al 94' arriva il pareggio di Diao confermando il momento non semplice della squadra di Flick (espulso oggi). Nelle ultime 5 partite 2 pareggi, 2 sconfitte ed una sola vittoria.

I Blancos non si fanno pregare e dopo il ko nell'ultimo turno a Bilbao tornano a vincere espugnando il campo del Girona per 3-0 nel segno di Jude Bellingham: al 36' il Golden Boy 2023 apre le marcature avventandosi di prepotenza sulla sfera (altezza dischetto) dopo un rimpallo e ad inizio ripresa sempre il britannico protagonista con un assist perfetto per la rete in contropiede di Arda Guler. Il tris lo cala Mbappé con un potente diagonale su assist di Modric